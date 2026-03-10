ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недекларирани 16 тона зеленчуци установиха митнича...

14 месеца затвор за 42-годишен мъж за дрога

Темида

На 6 март 2026 година Окръжен съд – Монтана одобри споразумение между Окръжна прокуратура – Монтана и 42-годишен мъж, с което му е наложено наказание от 1 година и 2 месеца „лишаване от свобода" при първоначален „общ" режим за държане с цел разпространение на наркотици и управление на автомобил след употреба на наркотици.

Той е осъден за това, че на 27 юни 2025 г. в с. Владимирово, в обитаван от него имот, държал  хероин и фентанил, на обща стойност 315 886,48 лв. (161 510,23 евро).

Пред съда 42-годишният И. А. Д. от София – с начално образование, безработен, осъждан, се призна за виновен и заяви, че доброволно е подписал  споразумението и поиска същото да бъде одобрено от съда. Съдът приспадна от наложеното му наказание времето, през което е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража".

Съгласно постигнатото и одобреното от съда споразумение между страните, подсъдимият И. А. Д. трябва да заплати направените в досъдебното производство разноски за експертизи в размер на 1 886,85 евро (3 103,60 лв.).

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

