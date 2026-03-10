Български изтребители F-16 прелетяха над София (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полетите не са свързани със събитията в близкия Изток, посочиха от министерството на отбраната

Български изтребители F-16 прелетяха над София преди минути. На летище "Враждебна" те изпълниха упражнението touch and go. Български изтребител F-16 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Нашите ВВС разполагат с 8 самолета F-16 Block 70. Български изтребител F-16 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк Български изтребители F-16 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк Български изтребители F-16 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк Български изтребители F-16 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Ето какво съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната относно полетите изтребителите:

Български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски" в София днес, 10 март.

Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата.

Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в близкия Изток.

У нас още има и американски самолети на летището в София, но служебният премиер Андрей Гюров търси къде да бъдат преместени. Товарните самолети пристигнаха на летище "Васил Левски" на 19 февруари. Няколко от тях излетяха в понеделник след началото на атаките срещу Иран. Разрешен е престой на 15 машини до 31 март. Съюзническите военни в София са до 335.

"По никакъв начин Българска територия не се използва, дори като логистична операция, за подпомагане на операцията на САЩ в Иран", посочи министърът на отбраната Атанас Запрянов.

На 6 март стана ясно, че Гърция започва постоянни дежурства над българското небе заради разрастващата се война в Близкия изток.

Разполагат у нас батареи "Пейтриът" (Patriot PAC-3), а в небето ще летят два изтребителя F-16, специализирани в прехващането на балистични цели.