Ученици се скараха, бащата на единия наби 15-годишно момче в Перник

Криминално проявен е задържан за побой над 15-годишно момче от служители на Второ РУ, съобщиха от ОДМВР - Перник.

Инцидентът е станал в понеделник малко след 16 часа в градинката пред кметство „Изток". 41-годишен перничанин нанесъл множество удари с ръце на непълнолетния младеж. По първоначални данни причината за случилото се е, че малко по-рано е възникнал конфликт между сина на 41-годишния и 15-годишния тийнейджър.

Момчето е прегледано от екип на ЦСМП и не са констатирани сериозни наранявания. Познатият на полицията мъж е задържан за срок до 24 ч по Закона за МВР и е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.