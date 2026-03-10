ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недекларирани 16 тона зеленчуци установиха митнича...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22439348 www.24chasa.bg

Ученици се скараха, бащата на единия наби 15-годишно момче в Перник

Тони Маскръчка

4400
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Криминално проявен е задържан за побой над 15-годишно момче от служители на Второ РУ, съобщиха от ОДМВР - Перник.

Инцидентът е станал в понеделник малко след 16 часа в градинката пред кметство „Изток". 41-годишен перничанин нанесъл множество удари с ръце на непълнолетния младеж. По първоначални данни причината за случилото се е, че малко по-рано е възникнал конфликт между сина на 41-годишния и 15-годишния тийнейджър.

Момчето е прегледано от екип на ЦСМП и не са констатирани сериозни наранявания. Познатият на полицията мъж е задържан за срок до 24 ч по Закона за МВР и е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди