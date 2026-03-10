ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недекларирани 16 тона зеленчуци установиха митнича...

Стоки с фалшиви марки за близо 100 000 евро конфискува "Икономическа полиция" във Варна

По Черноморието могат да бъдат открити десетки магазини, в които се продават ментета на известни спортни марки.

Стоки с фалшиви марки за близо 100 000 евро са конфискувани при акция на „Икономическа полиция“ и Патентното ведомство във Варна, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в града. 

Намерени са 900 различни артикула - дрехи, обувки, чанти, колани. Стоката е с лого и надписи на защитени търговски марки, но без да е придружена с документ за произход и разрешение от притежателите на изключителното право за разпространение.

Артикулите са открити в търговски обект в центъра на Варна. По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че полицията във Варна извършва проверки и в курортните комплекси край града. През лятото на миналата година в магазин в Златни пясъци бяха намерени дрехи с фалшиви марки за близо 180 000 лева. 

 

