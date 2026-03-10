ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Млада шофьорка без книжка се заби в товарен автомобил, рани дете

Тони Маскръчка

"Бърза помощ"

20-годишна жена седна зад волана без да има шофьорска книжка и предизвика катастрофа. Инцидентът е станал около 8 часа в понеделник на ул. „Индустриална" в гр. Гоце Делчев.

Лек автомобил „Мини Купър" с неправоспособна 20-годишна водачка от града е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в товарен автомобил „Мерцедес", управляван от 41-годишен мъж от с. Ново Лески. В резултат на инцидента, с охлузна рана на ръката е пострадала водачката на лекия автомобил, а с охлузна рана на челото е 7-годишно момче, пътуващо в товарния автомобил.

На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

