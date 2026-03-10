Нейнски: Изведохме 10 души от Катар и Кувейт, ситуацията в района ескалира

От Катар и Кувейт изведохме сухопътно още 10 души, ситуацията в района е напрегната. Това заяви министърът на външните работи Надежда Нейнски пред Паметника на спасението, където поднесе цветя по повод 83 години от спасяването на българските евреи.

Нейнски допълни, че българите са били евакуирани сухопътно около 4 часа сутринта: ”Очакваме отварянето на летищата, но сме мобилизирали посолствата да извеждаме хора сухопътно. Операцията върви успешно”.

Министърът на външните работи направи коментар за събитията: ”Нивото на ескалация в Близкия изток е много високо и не върви към затишие. Службите за сигурност са в постоянен контакт с нашите съюзници. На този етап няма опасност за България”

Нейнски допълни, че напрежението в Ливан е изключително голямо, но и там тече евакуация и подготовка за извеждане на хората.

На церемонията по повод 83 г. от спасяването на българските евреи Надежда Нейнски заяви: “Днес празнуваме не само възможността да бъдат спасени тези души, а ден на паметта на България. Никога тази памет не трябва да допуснем да изгасне“ и допълни, че в днешните времена посланията, които идват от този ден, са повече от значими: ”Българският народ винаги ще помни този ден и уроците, през които сме преминали. Това ще даде възможност никога в света да не се случват такива неща”