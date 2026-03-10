Митничари задържаха голямо количество заготовки за цигарени кутии и филтърна хартия

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Русе задържаха голямо количество от 1 854 000 заготовки за цигарени кутии и 240 бобини филтърна хартия в товарен автомобил. Това съобщиха от агенция "Митници".

На 04.03.2026 г., около 21:00 часа, в района на мост „Нова Европа" при Видин, митнически служители спират за проверка товарна композиция от влекач и полуремарке, управлявана от български гражданин. Водачът е представил документи, че превозва палети с употребяван апарат за филтриране и индустриална хартия от България за Нидерландия. След анализ на риска е проверен произволен колет от палетизирания товар. В него са открити изрязани заготовки за кутии за цигари с лого на защитена търговска марка и превозното средство е съпроводено до Митническо бюро Видин за щателна митническа проверка.

При извършената щателна проверка митническите служители установяват в товара 15 палети, съдържащи общо 1 854 000 броя изрязани заготовки за кутии за цигари и 240 бобини с ленти коркофан (филтърна хартия), всички с лого на защитена търговска марка.

Заготовките и филтърната хартия са задържани поради съмнения, че се превозват в нарушение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая ще бъде уведомен притежателят на търговската марка.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници" във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.