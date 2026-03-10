Недекларирани 16 тона зеленчуци установиха митничари на МП Лесово

Митническите служители на Митнически пункт Лесово установиха недекларирани 16 000 кг зеленчуци в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Украйна. Това съобщиха от агенция "Митници".

Товарната композиция от влекач и полуремарке пристига на МП Лесово на 01.03.2026 г. вечерта на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва 26 палети с плодове - мандарини и нарове, транзитно от Турция за Украйна през България. След оперативен анализ е извършена щателна митническа проверка, при която инспекторите установяват в товарното помещение 6 палета с декларираните плодове и 20 палета с недекларирани общо 16 000 кг зеленчуци - домати, пипер и тиквички, за които водачът не е представил документи.

На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. Образувано е административнонаказателно производство, по което нарушителят е заплатил наложената парична санкция в размер над 20 000 евро публични държавни вземания.