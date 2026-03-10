Шофьор блъсна две момичета на пешеходна пътека в Лом

Две непълнолетни момичета са били блъснати от товарен автомобил, докато пресичали на пешеходна пътека в крайдунавския град. Пострадалите са настанени в МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" Лом, без опасност за живота.

На 09.03.2026 г. около 14,44 ч. на кръстовището на ул. "Пристанищна" с ул. "Дунавска" в град Лом 45-годишен водач от град Ловеч при управление на товарен автомобил "Фолксваген Транспортер" в посока към град Видин, не проявил достатъчно внимание и блъснал странично с предната лява част две момичета на 11 г. от град Лом. Децата пресичали пътното платно на обозначена с пътни знаци пешеходна пътека на участък от пътя, който бил в ремонт. Пострадалите са настанени в МБАЛ Лом с телесни повреди, без опасност за живота. Пробата на водача на товарния автомобил за употреба на алкохол с техническо средство е отрицателна. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група и образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, б. "б", във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК.