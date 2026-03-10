Протест срещу насилието над животни и за ефективни присъди за Габриела и Красимир преди делото срещу тях

Граждани се събраха на протест срещу насилието над животни и за ефективни присъди за Габриела и Красимир. Поводът е поредно заседание по делото срещу двамата, които са подсъдими за това, че срещу пари са снимали клипове с насилие над животни. Очаква се днес да бъдат разпитвани свидетели, заседанието се провежда при закрити врата.

Протестът се организира пред една от сградите на Софийския градски съд от неправителствената организация „Мечо и приятели“ и е под надслов „Ние не сме ви забравили“.

Някои от протестиращите държаха плакати с надписи: „Насилието над животни е криминално престъпление“; „Стоп на насилието над животни“; „Безнаказаността убива“; „Мястото на насилниците над животни е в затвора“.

Златин Младенски от организацията коментира пред БТА, че протестът е с искане за ефективни присъди за Габриела и Красимир. Гражданите настояват за максималните възможни наказания по закон.

Попитан за институционалната активност при случаи с насилие над животни, Младенски отбеляза промяната в законодателството от миналата година, като посочи, че институциите са реагирали адекватно и Наказателният кодекс бързо е бил променен след случая от Перник с Габриела и Красимир.

Проблемът е, че все още голяма част от случаите с насилие над животни остават неразкрити и ми се струва, че липсва достатъчно желание и воля реално това законодателство, което е прието, да бъде приложено на практика, каза Младенски.

По отношение случая от Свищов, при който отново мъж и жена бяха задържани и обвинени за насилие над животни, Златин Младенски коментира, че за съжаление вероятно има и други подобни случаи, които още не са разкрити. Хубавото е, че повече хора имат вяра, че ако подадат сигнал нещо ще се случи, добави той.

Методи Димитров, доброволец в общинските точки на „Екоравновесие“, каза, че присъдата на Габриела и Красимир трябва да бъде максимумът, който позволява законодателството и да бъде за назидание.