11-годишен потроши автомобила на жена от Вършец

Служители на Районно управление – Вършец заловиха непълнолетен, нанесъл материални щети на лек автомобил в курортния град.

На 20.02.2026 г. в РУ Вършец постъпил сигнал от 57-годишна жителка на село Долно Озирово, която съобщила, че същия ден докато минавала по улица в града, където била паркирала личния си автомобил „Опел Астра" с монтанска регистрация, видяла, че е спукано предното панорамно стъкло, а задното е счупено. В колата жената намерила голям камък на задната седалка. При проведените оперативно-издирвателни мероприятия криминалисти от РУ Вършец установили, че щетите са нанесени от 11-годишен младеж от село Долно Озирово. Той направил самопризнания в присъствието на родител. Преписката по случая ще бъде докладвана на Районна прокуратура – град Монтана.