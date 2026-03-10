ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 8 кг кокаин са заловени от турските митничари ...

11-годишен потроши автомобила на жена от Вършец

Камелия Александрова

Служители на Районно управление – Вършец заловиха непълнолетен, нанесъл материални щети на лек автомобил в курортния град.

На 20.02.2026 г. в РУ Вършец постъпил сигнал от 57-годишна жителка на село Долно Озирово, която съобщила, че същия ден докато минавала по улица в града, където била паркирала личния си автомобил „Опел Астра" с монтанска регистрация, видяла, че е спукано предното панорамно стъкло, а задното е счупено. В колата жената намерила голям камък на задната седалка. При проведените оперативно-издирвателни мероприятия криминалисти от РУ Вършец установили, че щетите са нанесени от 11-годишен младеж от село Долно Озирово. Той направил самопризнания в присъствието на родител. Преписката по случая ще бъде докладвана на Районна прокуратура – град Монтана.

