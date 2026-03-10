И четиримата кандидати за управител на Детската болница в Бургас отиват на финалния етап в конкурса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес е финалният етап от конкурса за управител на Детската болница в Бургас, съобщиха от общинския пресцентър.

Комисията за избор на Управител на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия" вече е приключила с оценяването на представените от кандидатите програми за управление на Болницата за следващите три години.

Съгласно правилата за провеждане на конкурса до събеседване се допуска участник, получил оценка над 4.50. За среща с Комисията днес са допуснати и четиримата кандидати - д-р Венцислав Димов, д-р Тома Томов, Димитър Помаков и д-р Благомир Здравков.

Председател на комисията е общинският съветник д-р Лидия Стефанова, секретар е Златина Георгиева – главен юрисконсулт на Община Бургас, а членове са д-р Георги Паздеров - директор РЗИ Бургас, д-р Жени Стоичкова – председател РК на БЛС Бургас и проф. д-р Цветомир Луканов – ръководител на Клиниката по детска кардиохирургия на Университетска болница Хайделберг, Германия.

След приключване на третия етап от конкурса, Комисията – като вземе предвид получените оценки на двата етап на конкурса, ще определи управител на Детската болница и ще предложи на Общински съвет Бургас за одобрение направения избор.