Ивайло Антонов става заместник областен управител в Монтана

Ивайло Антонов е назначен за зам. областен управител на Монтана със заповед на министър председателя Андрей Гюров. Той сменя на поста Ивайло Сотиров.

Антонов познава работата в областната администрация, защото е бил областен управител по времето на правителството „Денков".

Ивайло Антонов е бил директор на областната полиция в Монтана от 2015 до 2019 година. Преди да поеме дирекцията в Монтана старши комисар Антонов е работил в Икономическа полиция в СДВР, в сектор „Трафик и търговия с хора" на ГДКП. Бил е и началник на сектор „Изпиране на пари и измами с фондове на ЕС" в ГД БОП.