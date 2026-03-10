ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 8 кг кокаин са заловени от турските митничари ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22440026 www.24chasa.bg

Ивайло Антонов става заместник областен управител в Монтана

Камелия Александрова

[email protected]

2216
Ивайло Антонов е назначен за зам. областен управител на Монтана със заповед на министър председателя Андрей Гюров. Той сменя на поста Ивайло Сотиров. Снимка: Камелия Александрова

Ивайло Антонов е назначен за зам. областен управител на Монтана със заповед на министър председателя Андрей Гюров. Той сменя на поста Ивайло Сотиров.

Антонов познава работата в областната администрация, защото е бил областен управител по времето на правителството „Денков".

Ивайло Антонов е бил директор на областната полиция в Монтана от 2015 до 2019 година. Преди да поеме дирекцията в Монтана старши комисар Антонов е работил в Икономическа полиция в СДВР, в сектор „Трафик и търговия с хора" на ГДКП. Бил е и началник на сектор „Изпиране на пари и измами с фондове на ЕС" в ГД БОП.

Ивайло Антонов е назначен за зам. областен управител на Монтана със заповед на министър председателя Андрей Гюров. Той сменя на поста Ивайло Сотиров.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди