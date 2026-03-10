Цветомир Цветков от ДСБ и Димитър Згуров от "Да, България" са новите зам.-областни на Пловдив

Напускат ключови позиции в район "Северен" и Районната избирателна комисия

Цветомир Цветков и Димитър Згуров са новите заместници на областния управител на Пловдив Владислав Попов. Те са назначени днес, след като вчера бяха освободени Атанас Ташков от ГЕРБ и Нурджан Караджова от ДПС.

Цветков е кадър на ДСБ и досега беше зам.-кмет в район "Северен". Напуснал е поста, за да отидел в областната управа. Димитър Згуров пък се е разделил с позицията си на член на Районната избирателна комисия за Пловдив и вече е заместник на губернатора. Той е част от "Да, България". Син е на някогашния активист на СДС Васил Згуров. По време на синьото управление на Пловдив баща му беше общински съветник и в известна степен ключова фигура.

Преди 2 седмици проф. Христина Янчева беше освободена като областен управител на Пловдив и заменена с проф. Владислав Попов, някогашен неин заместник, когато тя бе ректор на Аграрния университет.

След тази рокада пръв си тръгна главният секретар на областта Николай Чунчуков, който стана зам.-кмет в район "Източен", а мястото му зае Николай Аджеларов - дългогодишен шеф на "Общинска собственост" в Пловдив.