Съсед на убития в "Тракия" Ивайло: Чух изстрели, след секунди младата му приятелка излезе и побегна

Подсъдимата Бериван за смъртта на 27 г. по-възрастния си приятел повтаряла: "Оле, какво направих!"

Всеки път като вземеше пари, тия двете бяха при него и после беше без една стотинка, помни комшията

Драматичен разказ за последните часове на убития Ивайло Ангов в пловдивския район "Тракия" направи пред Окръжния съд в Пловдив Светослав Банков. Той е бил съсед на умъртвения преди 3 години в собственото му жилище Ивайло.

"Към 18,30 ч. чухме с жена ми удари по стената - сякаш на някого му блъскат главата в стената. Излязохме от апартамента и се доближихме до вратата на Иво. Чухме изстрели и падащи гилзи. Почудихме се какво да правим няколко секунди и вратата се отвори. Бериван излезе и побегна надолу. Каза: "Оле, какво направих". След това се обърнах към Иво, главата му беше на нивото на дръжката на вратата. Изпсува нещо по неин адрес и затвори. С жена ми се прибрахме, а малко по-късно на етажа пристигна полиция", описа Банков.

Мъжът посочи, че и преди е чувал загиналият и приятелката му Бериван Белялова да се карат.

50-годишният Ивайло Ангов загина след няколко изстрела от собствения му газов пистолет в дома си в пловдивския квартал "Тракия" на 6 януари 2023 г. За убийството му беше обвинена 27 г. по-младата му приятелка Бериван Белялова. Жената била в жилището в същия ден и между тях избухнал скандал от ревност - Ивайло се дразнел, че тя имала интимна връзка и с приятелката си Антония Христова. Мъжът й казвал, че я обича и искал да се оженят.

Във фаталния ден Бериван изпила около 150 грама алкохол, а кръвната проба на Ивайло показала 3,26 промила. Ангов извадил газовия си пистолет и го опрял в главата на Белялова, сборичкали се и оръжието гръмнало. Тя отрича обвинението да е извършила умишлено убийство.

Униформените извикали съседката му Тамара от горния етаж за поемно лице. Бериван била пред блока, Антония също пристигнала на място. "Много малко стоях пред входа, защото детето ми беше стресирано. Не си спомням дали са осъществили контакт, но няма как да не са. Защо ще идва", предполага Банков. Той нямал лични впечатления са отношенията между Бериван и Антония, но Ивайло му казвал, че двете били двойка.

Банков разказа пред магистратите, че загиналият бил много добър и отзивчив човек. "Дето се вика на мравката път прави", обясни той. По думите му след срещите си с Бериван и нейната приятелка Антония, мъжът оставал без една стотинка и той му помагал, защото го заслужавал. "Като вземеше пари от борсата, тези двете винаги бяха там", твърди Светлозар Банков. Според него парите на загиналия стоели в джоба на ризата му, а на следващия ден никога нямал никакви средства. Категорично нямало как да ги е харчил другаде. "Оплаквал ми се е. Викаше: "Тея курви пак ми взеха парите". Питал съм го какво прави с тях, а той ми казваше, че няма сексуални отношения. Ползвал ги за компания, защото бил сам", обясни съседът на Ивайло. По думите му щом загиналият получел заплата, купувал чанти с храна за Антония и Бериван.

Комшията също потвърди, че Ангов пиел, но не създавал проблеми, а просто си лягал да спи. "Даже аз му настройвах будилника, за да стане за работа", спомня си Банков. Ивайло пускал силна музика след 22 ч. и се налагало съседът да звъни и да се оплаква. Понякога после шумът отново се вдигал, а 50-годишният мъж твърдял, че Бериван я усилва, защото не искала да се съобразява с никого.

Светлозар Банков знаел, че Ивайло има пистолет, тъй като го чувал да стреля през балкона на Нова година. По думите му загиналият бил изключително слаб, а Бериван - доста "по-добре сложена" от него и било възможно при скандал да го надвие. "Не съм виждаш да ? посяга или да я заплашва, но по-скоро тя него би го набила. Тя е едра, а той беше 30 кила с напикани гащи", спомня си той.

Заради многото минало време Светлозар Банков не си спомня всичко и се наложи съдът да прочете показанията му от досъдебното производство.

Делото срещу Бериван Белялова продължава с разпити на още свидетели и вещи лица.