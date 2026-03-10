До 2 месеца "Кроношпан“ трябва да мери по международни стандарти емисиите на миризми

Представители на МОСВ, съвместно с експерти от три регионални инспекции по околната среда и водите – във Велико Търново, Русе и Стара Загора, са влезли на нова проверка на площадката на „Кроношпан България" във Велико Търново на 04.03.2026 г. Причината - 13 сигнала за миризми за около 8 часа. Проверено е съответствието на работата на линия за производство на плочи от дървесни влакна (MDF) на дружеството с изискванията на екологичното законодателство. Това се посочва на сайта на РИОСВ - Велико Търново.

При обхода на производствената линия е установено, че тя е спряла работа поради технически причини в 08:05 ч. на 4 март т.г. Няма установени миризми или разпространение на такива, се казва в съобщението.

Същия ден, на 4 март в РИОСВ – Велико Търново са получени 13 сигнала в часовия диапазон от 03:00 ч. до 11:47 ч. От инспекцията са извършени обходи на посочените в сигналите локации, при които също не е установена специфична миризма на дървесина, нито запрашаване или синкава лазурна мъгла.

Във връзка с множеството сигнали за миризми от дейността на инсталацията, които се получават в РИОСВ – Велико Търново, на оператора „Кроношпан България" е дадено предписание в срок до 2 месеца да се извърши измерване на емисиите на миризми, изпускани в атмосферния въздух от неподвижните източници, разположени на производствената площадка (както и на дифузни емисии на миризми от площадката). Предписано е измерването да се извърши чрез използване на европейски стандарти или други международни стандарти, които гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество. Към изследването следва да се извърши и дисперсионно моделиране на разпространението на миризмите от производствената площадка, според екоекспертите.

Наложената принудителна административна мярка на линията за ПДЧ се изпълнява – линията не работи.