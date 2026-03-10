Ремонтираната ул. „Оборище“ и прилежащите участъци бяха открити на 10 март, вторник, в Шумен.

Улица „Оборище“ се намира в района на хотел „Шумен“ и Томбул джамия. Преди ремонта участъкът беше в много лошо състояние и достъпът беше затруднен за живеещите в района. С реновирането на улицата е подменена асфалтовата настилка, бордюрите и осветлението, както и подпорните стени, които вече имат съвсем различен облик, каза кметът на община Шумен проф. Христо Христов.

Заместник-кметът по строителство и благоустройство инж. Андреан Ваньов посочи, че обектът „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“ е с дължина 207,5 м. Обхватът на ремонтирания участък е от ул. „Васил Левски“ до пл. „Оборище“. Ремонтът е финансиран от Капиталовата програма на Община Шумен и е на стойност 554 574 евро.

Инж. Ваньов уточни, че подходът към улицата е двупосочен с габарит на пътното платно 6 м, като е изграден тротоар с ширина 1,50 м и е обособено място за паркиране. След паркинга улицата става еднопосочна и габаритът ѝ е 3 м. Съществуващият тротоар е разширен.

Пътната настилка е изпълнена от 45 см несортиран трошен камък и два пласта асфалтобетон по 4 см. Тротоарната настилка е изпълнена с унипаваж. В участъка към бул. „Симеон Велики“ е пренаредена 228 кв. м настилка от бетонови елементи. Положени са нови бетонови бордюри и тактилни плочи по тротоара. Отводняването на пътното платно се осъществява чрез изградени дъждоприемни шахти и отводнителен улей, като е изградено и ново улично осветление.

Кметът на общината изказа благодарност към фирмата изпълнител „Автомагистрали – Черно море“ АД за качественото и в срок изпълнение, както и към управителя на ВиК – Шумен за съвместните дейности по реновирането на ВиК инфраструктурата. Участъкът не е голям, но стъпка по стъпка Община Шумен работи за облика на града и за изпълняването на поетите обещания, каза той.

Отбелязано беше, че ремонтът на бул. „Симеон Велики“ продължава и от западната му страна, като до края на април се очаква да бъдат завършени тротоарите и свързаността в участъка към ул. „Оборище“.

Инж. Адриан Бошнаков от фирмата изпълнител „Автомагистрали – Черно море“ АД посочи, че съвместно с Общината и ВиК – Шумен е изграден нов водопровод, за да бъдат предотвратени бъдещи аварии. С рехабилитацията на бул. „Симеон Велики“ изцяло ще бъде завършена тази част от града и подходът към ул. „Оборище“, като се очаква до края на месеца да бъде осигурен нормален достъп за живеещите в района. Монтирани са 10 нови осветителни стълба, а паркингът е разширен и вече събира повече автомобили.

Извършен е и ремонт на съществуващата подпорна стена от стоманобетонови елементи, подредени стъпаловидно. Отстранена е растителността от кашпите, премахната е старата хидроизолация, почистена е повърхността на стоманобетоновите елементи, нанесен е грунд за защита на армировката и е изпълнена облицовка с естествен камък.