Радев: Не съм се крил, ще бъда в листите и в парламента, не на дивана

"Не съм се крил. Ще участвам в листите. Ще бъда в парламента, а не от дивана", заяви пред журналисти Румен Радев по повод коментарите, че не се появил на регистрацията на коалицията му "Прогресивна България" в ЦИК.

„Правителството трябва да си извади главата от пясъка и откровено да признае, че ни очакват нелеки изпитания. Домакинствата вече изнемогват след сметките от първите два месеца. Малкият бизнес изнемогва. Правителството трябва да разгледа какви са реалните запаси от суров петрол, горива и газ“.Това каза Румен Радев, лидер на формацията „Прогресивна България".

Според него кабинетът трябва да проследи всички количества и ценообразуването на електроенергията от производителя до крайния потребител.

„Надявам се Г-7 да освободят резерви, за да минимизира кризата с цените на петрола. Прерогатив на Илияна Йотова е свикването на Консултативен съвет за национална сигурност. Преди това изпълнителната власт трябва да направи анализ“.

„Тази едностранна интервенция без мандат на ООН, опитът показва, води до ескалация и до дълготрайна нестабилност. Ние вече сме жертва. Европа е най-голямата жертва. Инфлацията тръгна нагоре, има риск от тероризъм“, коментира още Румен Радев.

Лидерът на „Прогресивна България“ обясни, че военната ни модернизация се е забавила, а сега разчитаме на съседните държави, съобщи бТВ.