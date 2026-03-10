ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 8 кг кокаин са заловени от турските митничари ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22440758 www.24chasa.bg

Официално: Великденски добавки от 20 до 50 евро, но не за всички, дава правителството

9916
Хасан Адемов

Великденски добавки да получат над 1,6 млн. пенсионери от всичките над 2 млн.

Това предложение ще обсъди в сряда правителството по предложение на социалния министър Хасан Адемов, съобщиха от социалното министерство.

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет.

Министър-председателят Андрей Гюров координираше и следеше работата по темата. Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване, казаха още от социалното ведомство.

Хасан Адемов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди