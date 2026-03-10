Официално: Великденски добавки от 20 до 50 евро, но не за всички, дава правителството

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великденски добавки да получат над 1,6 млн. пенсионери от всичките над 2 млн.

Това предложение ще обсъди в сряда правителството по предложение на социалния министър Хасан Адемов, съобщиха от социалното министерство.

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет.

Министър-председателят Андрей Гюров координираше и следеше работата по темата. Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване, казаха още от социалното ведомство.