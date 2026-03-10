Военни обезвредиха снаряд, открит в Плевен (Снимки)

Специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк обезвреди 76 мм силно корозирал снаряд с взривател днес, 10 март. Боеприпасът е открит на ЖП прелез „Сторгозия" в град Плевен. Военнослужещите, под ръководството на лейтенант Свилен Маринов и при спазване на всички необходими мерки на сигурност, унищожиха боеприпаса в покрайнините на града. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.