ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 8 кг кокаин са заловени от турските митничари ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22440786 www.24chasa.bg

Военни обезвредиха снаряд, открит в Плевен (Снимки)

3304
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк обезвреди 76 мм силно корозирал снаряд с взривател днес, 10 март. Боеприпасът е открит на ЖП прелез „Сторгозия" в град Плевен. Военнослужещите, под ръководството на лейтенант Свилен Маринов и при спазване на всички необходими мерки на сигурност, унищожиха боеприпаса в покрайнините на града. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди