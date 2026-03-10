Майката и пастрокът на Ивайло Калушев: Пред погребение сме, това е ужас за нас!

Обрат с освободените от разследващите тела от Околчица - близките ще ги вземат, когато са готови експертизите

Нека да излезем от този ужас! Това е ужас за нас! Това коментира пред "България Днес" Стела Димитрова-Майсторова по повод обрата покрай освобождаването на телата на загиналите под Околчица - на сина й Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Миналия петък сутринта майката на Ники - Ралица Асенова, каза пред Нова тв, че близките искат да видят загиналите си роднини и те да бъдат освободени, за да могат да бъдат погребани. Почернените роднини анонсираха протест за този петък с още 6 искания за предоставяне на факти от разследването.

Часове по-късно от Окръжната прокуратура във Враца обявиха, че освобождават телата на Калушев, Златков и Макулев. Тогава медии съобщиха, че майката на Ники иска да се сбогува с него с будистки ритуал, а баща му бил против. Други информираха, че за Калушев се готви т.нар. небесно погребение, при което след кремация прахът му да бъде разпръснат.

"Пред погребение сме", призна пред вестника пастрокът на Калушев - Николай Майсторов. Той не уточни от какво естество ще е поклонението. Но се разбра, че роднините на починалите под Околчица държат връзка помежду си за общи действия.

Калушев изпрати последно съобщение до майка си

Иво Калушев с майка си Стела на изложба на пастрока му Николай Майсторов

Междувременно стана ясно, че близките не желаят да получат труповете, без да има изготвени експертизи за времето и начина на смъртта с категорични факти и доказателства.

"Постановлението на прокуратурата от петък е само за освобождаване на телата на близките. Част от близките са депозирали нова молба и към момента отказват да получат телата. Те имат отправени допълнителни искания", разкри пред вестника Елена Станева-Кирова, заместник окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Враца. Тя няма информация колегите й да са налагали до момента категорична забрана за кремация.

Досега официалната версия на разследващите е, че тримата в хижа "Петрохан" Ивайло Иванов-Ивей, Пламен Статев и Дечо Василев са се самоубили. След това в кемпера под Околчица Калушев е гръмнал Ники и Алекс и се е самоубил.

Роднините не вярват на тази хипотеза и категорично смятат, че шестимата са убити. Затова настояват за предоставяне на съдебномедицинските експертизи с ключови параметри като времеви прозорец на смъртта, траектории, балистика, барутни следи и опис на травмите. Иска се разпознаване на телата и отлагане на предаването им, докато не бъдат връчени на пострадалите постановления по исканията им и не им бъде осигурен достъп до ключовите експертизи и протоколи.

Близките настояват и за пълни описи за всички носители и доказателства като камери, телефони, симкарти, дронове, компютри и сървъри с данни кой, кога и с какъв протокол ги е иззел, къде са съхранявани, кога са изследвани. Също така се интересуват дали са поискани трафични данни за ключовите периоди и локации, както и метаданните от "Старлинк" за активация, приблизителна локация и интервали на използване на устройството.

Иска се запознаване с процесуалната хронология - какви действия са извършени и какви предстоят, например огледи, разпити, експертизи и какви са определените срокове за тях.

Съкрушените роднини изискват разследващите да им отговарят с постановления, които могат да обжалват, а не чрез уведомителни писма, които не им дават никакви права на участници в производството.

При намирането на труповете в кемпера се интересуват дали е запазено местопрестъплението и открити ли са следи от други превозни средства, хора или оръжия. Изясняване на ролята на ДАНС в случая също е записано сред исканията.

