В Търговищко задържаха бракониер с убит сръндак в колата

Ваньо Стоилов

[email protected]

1484

На 10.03.2026 г. около 01,35 часа след полунощ на ул. „Георги Димитров" в село. Капище, община Антоново, е извършена полицейска проверка на лек автомобил „Субару Импреза" с търговищка регистрация, управлявана от 33-годишен правоспособен водач от същото село. В хода на проверката е установено, че в багажника на автомобила има труп на сръндак с видими следи от огнестрелна рана, съобщават от пресцентъра на ОДМВ в Търговище.
Тялото на животното е предадено на служители от Държавно горско стопанство - Омуртаг. Водачът е задържан в РУ - Омуртаг по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство. 

