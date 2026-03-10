Граничари задържаха на българо-турската граница чужденци с фалшиви документи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържан е и чужденец, укрит в автомобил

В понеделник на ГКПП Капитан Андреево за влизане в България пристигнал автобус „Мерцедес". Две от пътничките в него представили за проверка френски паспорти. Граничните полицаи установили, че документите са подправени. Чужденките са задържани в ГПУ – Свиленград, съобщиха от МВР.

В събота на ГКПП Малко Търново за влизане в страната пристигнал лек автомобил „Волво", с шофьор 41-годишна германска гражданка. Граничният полицай открил между двете седалки млад мъж, чужд гражданин, покрит с вещи на водачката на колата, който се е опитал да избегне проверката. Двамата са задържани в ГПУ-Малко Търново.

Образувани са бързи производства, работата по случаите продължава.