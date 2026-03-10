Председателят на Народното събрание Рая Назарян връчи удостоверенията на студенти, които през последните месеци бяха законодателни сътрудници в парламента. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

За мен е удоволствие да ви връча удостоверенията за участие в „Студентската програма за законодателни проучвания" на Народното събрание, обърна се председателят на парламента Рая Назарян към младежите. Много сме впечатлени от вашите резултати и постигнатото в този кратък период, подчерта тя. Председателят на Комисията по конституционни и правни въпроси Анна Александрова също изрази пред мен отличната си оценка за работата ви и искрено ви пожелава да сте здрави, да сте все така усърдни и да жънете много успехи в професионалния си път, допълни Рая Назарян.

Удостоверения получиха 21 студенти от различни университети в страната и чужбина. В продължение на осем месеца те са участвали в разработването на законодателни проучвания на нормативната уредба в различни държави.

Много се гордеем с вас, вярваме във вашите качества и умения и се радваме на вашето желание всеки ден да трупате нови знания и компетенции, заяви Рая Назарян. Вярвам, че един ден във вашите ръце ще бъдат поставени много важни дела и вие ще се справите блестящо, добави тя. Бъдете здрави, гледайте смело напред и осъществявайте мечтите си, пожела председателят на парламента на младите законодателни сътрудници.

Студентската програма на парламента е създадена през 1999 г. и до днес стажанти са работили по 235 проучвания в различни сфери на законодателството, подготвени по искане на парламентарни комисии, парламентарни групи или народни представители.