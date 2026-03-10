Заявления за подвижна избирателна урна и за гласуване по настоящ адрес ще се приемат до 4 април

Във връзка с произвеждане на предстоящите избори за народни представители на 19 април, Община Русе уведомява, че до 4 април /събота/ включително избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват, следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез Приложение № 62-НС. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Когато избирателят не е подал заявление в указания срок, той може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден /13 април/ и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на Община Русе по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

Заявление – Приложение №20-НС за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 4 април включително.

Електронните заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес се подават чрез електронно заявление през страницата на ГД ГРАО.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 7 април.

Гражданите могат да подават заявления в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода" № 6 всеки работен ден от 9 до 11:30 ч и от 13:30 до 17 ч.

На 4 април гражданите могат да подават заявления в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода" № 6 от 9 до 17 ч.