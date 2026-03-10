Пиян шофьор блъсна паркирана кола в Балчик

Пиян шофьор е блъснал паркирана кола, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич.

На 9 март, около 16:10 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с материални щети в град Балчик. На място е установено, че при потегляне лек автомобил "Шкода" удря паркиран лек автомобил "БМВ". При извършената проверка за употреба на алкохол на водача на лекия автомобил "Шкода" тестът отчита наличието на 1,65 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на 9 март, около 10:30 часа по път между селата Мали извор и Безмер е спрян за проверка лек автомобил "БМВ", управляван от неправоспособен 30-годишен мъж. При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че той е с влязло в сила наказателно постановление за същото нарушение от ноември 2025 г. По случая е образувано досъдебно производство.