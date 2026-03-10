Нов зам.-областен управител има в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Със своя заповед министър-председателят Андрей Гюров назначи Драгомир Рибаров за зам.-областен управител на област Пазарджик. Днес той ще бъде официално представен пред служителите на Областна администрация.

Драгомир Рибаров е от Пазарджик, завършил е ЕГ „Бертолт Брехт", инженер по фина механика и оптика, притежава дългогодишен управленски опит в частния бизнес.

Областният управител Любомир Гечев благодари за добрата комуникация и съвместната работа на досегашния зам.-областен управител Осман Мурадов, който заемаше поста от м. юли 2024 г.