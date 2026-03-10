ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 100 филма от 24 страни идват за първото издани...

"Възраждане" с две предложения до премиера как да не поскъпват горивата

Весела Бачева

Костадин Костадинов в парламента днес Снимка: Румяна Тонeва

"Възраждане" ще изпрати днес писмо с две предложения до служебния премиер Андрей Гюров срещу скачането на цените на горивата заради кризата в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток.

Едното е вдигане на санкциите срещу Русия. "Няма нищо по-естествено и нормално от това да позволим вноса на руски петрол, който е предвиден да захранва нашите български инженерни съоръжения в "Нефтохим" Бургас", посочи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Второто е намаляване на акциза на цените на горивата, за да може държавата да смекчи скачането на цените на бензиностанциите.

"Това означава да се направят жертви с бюджета, защото това ще намали приходите, само че чии интереси защитава правителството? Тези на данъкоплатците или на тези, които ни карат да харчим пари за чужди авантюри", коментира Костадинов.

Днес парламентът заседава извънредно и изслушва шефовете на държавния резерв и митниците, особения управител на "Лукойл" и заместник-министъра на финансите Станимир Михайлов за ситуацията с горивата.

