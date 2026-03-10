Служител на районно кметство във Варна е обвинен, че е взел 1500 евро подкуп

Служител на районното кметство "Приморски" във Варна е обвинен във взимане на подкуп в размер на 1500 евро, съобщават от пресслужбата на Окръжна прокуратура – Варна.

31-годишният Б.Т., заемащ ръководна позиция в администрацията, е обвиняем за това, че в периода от ноември 2025 г. до март 2026 г., поискал и приел парите във връзка с изготвянето на разрешение за поставяне на преместваем обект в района.

Той беше задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му пред съда за определяне на мярка за неотклонение.

Б.Т. е задържан при специализирана операция, реализирана от служители на отдел

„Икономическа полиция" при ОД на МВР – Варна в края на миналата седмица.

Процесуалните действия по задържането му са предприети след като в края на месец

февруари е получен сигнал за искания от младия мъж подкуп.

В хода на разследването по случая станало ясно, че след подаване на документи за

разрешение за поставяне на преместваем обект, заинтересуваното лице е получило ясни знаци, че трябва да предостави сумата от 1500 евро, ако иска преписката му да бъде придвижена в благоприятна за него посока.

След като подава сигнал за случващото се, парите са подготвени и предадени в началото на месец март, когато е Б. Т. е бил задържан.

Работата по документиране и доказване на престъплението продължава и към момента под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна. В съдебно заседание на Окръжен съд – Варна е определено обвиняемият да търпи втората по тежест мярка – „домашен арест".

Към момента все още определението не е влязло в сила, тъй като тече

срокът за протест и обжалване.