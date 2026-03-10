Командирът на ВВС: Странна работа, оказа се, че самолетите летят

Странна работа! Оказва се, че самолетите летят! Че има пилоти! Че дори летят по двойки! Това написа в своя фейсбук публикация командирът на ВВС Николай Русев. Поводът за думите му са българските изтребители F-16, които днес прелетяха над София.

"Много поздрави на онези, които не спират да атакуват ВВС!

И сега пак ми говорете за лобита!", пише още той. Странна работа! Оказва се, че самолетите летят! Че има пилоти! Че дори летят по двойки! Много поздрави на онези, които не спират да атакуват ВВС! 😉 И сега пак ми говорете за лобита! Публикувахте от Nikolay Rusev в Вторник, 10 март 2026 г.

Военновъздушните сили (ВВС) на България разполагат с 8 самолета F-16 Block 70. Български изтребители F-16 СНИМКА: Георги Палейков

От военното ни министерство днес уточниха, че многоцелеви изтребители F-16 са провели учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски".

"Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата. Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в близкия Изток", посочиха още от министерството на отбраната.