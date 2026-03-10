ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Командирът на ВВС: Странна работа, оказа се, че самолетите летят

Генерал Николай Русев

Странна работа! Оказва се, че самолетите летят! Че има пилоти! Че дори летят по двойки! Това написа в своя фейсбук публикация командирът на ВВС Николай Русев. Поводът за думите му са българските изтребители F-16, които днес прелетяха над София.

"Много поздрави на онези, които не спират да атакуват ВВС! 

И сега пак ми говорете за лобита!", пише още той.  

Военновъздушните сили (ВВС) на България разполагат с 8 самолета F-16 Block 70. 

Български изтребители F-16 СНИМКА: Георги Палейков
От военното ни министерство днес уточниха, че многоцелеви изтребители F-16 са провели учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски".

"Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата. Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в близкия Изток", посочиха още от министерството на отбраната. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

