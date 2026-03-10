Двама крадци хванати при акции на СДВР в София (снимки)

Двама крадци бяха задържани при акции на СДВР в София, съобщиха от полицията.

При първия случай криминалистите работили близо месец по кражба от апартамент на ул. „Стефан Караджа", извършена на 16 февруари през деня. Сигналът в столичното Първо РУ е подаден от собственика на жилището. Пристигналите на място служители установили, че в апартамента е проникнато чрез взломяване на патронник на входната врата и от жилището са отнети пет златни пръстена, сребърно колие, ударна бормашина, връхни дрехи и портфейл със сумата от 150 лв.

В хода на оперативно-издирвателните действия е установен авторът на деянието – 56-годишен софиянец, многократно задържан за домови кражби, осъждан. Акцията по задържането му е проведена на 6 март от криминалисти от сектор „Престъпления против собствеността"-СДВР и Първо РУ. Извършителят на домовата кражба бил установен на домашния му адрес в кв. „Факултета". При разследването по случая е изяснено, че част от откраднатото е пласирано в заложна къща в кв. „Красна поляна". Оттам е иззета ударната бормашина. Останалите вещи, обект на престъпление, са намерени и иззети при проведените процесуално-следствени действия в дома му.

Мъжът бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, а по случая образувано досъдебно производство по чл. 195 от НК. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура, му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража" до 72 часа.

Вторият случай е от 7 март. Криминалистите от сектор „Престъпления против собствеността" –СДВР задържали непосредствено след извършване на домова кражба криминално проявен мъж. Извършителят проникнал чрез взломяване на патронника на входната врата на апартамент в столичния кв. „Иван Вазов" и откраднал плейстейшън 5, раница, кухненски блендер, три верижки от бял метал, скъпоструващ мъжки часовник и туби със зехтин. Служителите на реда задържали мъжа, докато товарел откраднатото в личния си автомобил. Вещите, обект на престъплението са иззети, както и инструменти, служещи за отключване и взломяване на патронници на входни врати на жилища.

56-годишният извършител на престъплението бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, по случая се води досъдебно производство по чл. 195 от НК. Той е известен на полицията за домови кражби. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура, е привлечен като обвиняем.