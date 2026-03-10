Марин Малчев встъпи в длъжност като районен прокурор на СРП

Днес, 10.03.2026 г., на официална церемония в Софийската районна прокуратура Марин Малчев встъпи в длъжност административен ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура (СРП). Той бе избран единодушно за титуляр на поста с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 25.02.2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. СНИМКА: Пресцентър на Софийската районна прокуратура

Актът за встъпване в длъжност бе подписан в присъствието на и.ф. главeн прокурор на Република България Борислав Сарафов, заместник главния прокурор Ваня Стефанова, административния ръководител на Софийската апелативна прокуратура Даниела Попова, административния ръководител на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова, прокурори и служители на СРП. СНИМКА: Пресцентър на Софийската районна прокуратура

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поздрави магистратите и служителите на Софийската районна прокуратура и обърна внимание на спецификата й и на това, че тя е най-голямата и значима прокуратура в страната. Той заяви, че изпитва голямо уважение към труда на магистратите от СРП, защото те са тези, които се сблъскват с огромен брой казуси и дела и ежедневно осъществяват и прилагат правосъдие. Борислав Сарафов каза, че отговорността пред Марин Малчев е голяма и че подкрепя всички магистрати и служители в СРП. И.ф. главен прокурор пожела успех и коректна работа на всички.

Марин Малчев е завършил специалност „Право" в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски". Той има над 14 години юридически стаж, като професионалният му път започва през 2013 г. в Софийска районна прокуратура. В СРП последователно заема длъжностите младши прокурор, прокурор, заместник-районен прокурор, а през 2017 г. е отново прокурор в същата прокуратура. През 2025 г. е назначен за заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-София. От юли 2025 г. бе назначен за изпълняващ функциите „административен ръководител-районен прокурор" на Софийска районна прокуратура.

При встъпването си в длъжност Малчев заяви, че неговата задача е ясна - да създаде условия и да улесни работата на прокурорите и служителите на СРП, за да се постигнат резултатите, които обществото очаква от прокуратурата.