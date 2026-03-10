Електронното министерство започва тестване на машините за изборите

Министерството на електронното управление започва тестването на машините за гласуване. Днес в сградата на министерството бяха изтеглени номерата на машините, които ще бъдат удостоверявани за съответствие преди вота на 19 април.

"Осигуряването на честни и свободни избори е изключително важно. Искам моите студенти и децата ми никога да не губят вяра в правото си на глас", заяви министърът на електронното управление Георги Шарков.

Той обясни, че МЕУ отговаря за технологическата подготовка и сертификация на машините, както и подготовка на видеонаблюдението, което ще се прави по време на преброяването на гласовете в изборния ден.

"Важно е институциите да работим бързо и организирано, защото избирателният процес е сложен", каза още Шарков.

Електронното министерство ще изпълнява експертно и максимално прозрачно задачите си, за да може техническата подготовка на изборите да бъде безпроблемна, увери министърът.

"Колкото и добре да са подготвени изборите, важното в този процес е хората да упражнят активно своето право на вот", каза още той.

В електронното министерство бяха изтеглени кодовете за удостоверяване на 10 машини, които бяха разпределени между 4 екипа от специалисти от електронното министерство, института по стандартизация и този по метеорология.

Изтеглени бяха серийни номера, въз основа, на които се прави проверка на машините, за да се провери дали отговорят на изискванията, вписани в Изборния кодекс. За целта бе използван софтуер за случайно генериране на числа, използван върху списъка с номерата на всички машини, предоставен от ЦИК.

Представител на института за стандартизация обясни, че тяхната задача е да оценят дали машините отговарят на стандарта на ИК и изискванията на ЦИК. Те ще разполагат с 3 машини за тестване.

Института по метеорология пък проверява дали машините отговарят на техническите изисквания - нужни са им 3 машини, за да ги подложат на няколко изследвания, сред които такова за влиянието им върху околната среда.

2 са екипите от специалисти на електронното министерство. Единият от тях ще разполага с 3 машини, на които ще бъдат извършени 7 теста. Другият екип ще работи с 4 машини, на които ще се прави проверка за сигурност.

"Вие, г-н министър, сте част от този сценарий с ала-бала с машините, но ние ще ви спрем, истината ще излезе наяве", заяви зам.-шефът на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов, който за кратко дойде в сградата на МЕУ. Той заяви, че от ДПС разполагат с информация, която доказва, че се подготвя "измама с машините". Анастасов заяви, че бившият вицепремиер по честни избори Стоил Цицелков е "неформален съветник на едната фирма, която предоставя тези машини".

"Неслучайно съм министър на електронното управление, всички, които ме познават са убедени в моя професионализъм. Напълно наясно съм с процедурата, възможностите и архитектурата на машините за гласуване", коментира кратко министър Шарков след това. Той бе категоричен, че няма да прави "политически отговор на това изявление".