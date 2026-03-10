ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Калоян Паргов: Спасяването на българските евреи е лъч надежда в мракобесните години на нацизма в Европа

1812

Спасяването на българските евреи е лъч надежда в мракобесните години на нацизма в Европа. Това каза Калоян Паргов пред Паметника на спасението на българската еврейска общност.

Той се поклони и постави цветя от името на НС на БСП, съобщиха от пресцентъра на Стратегически институт за национални политики и идеи - СИНПИ. 

Паргов каза, че преди 83 години България спасява българските евреи от гибел в лагерите на смъртта. Това става по инициатива на председателя на XXV Народно събрание Димитър Пешев с подкрепата на 42 народни представители.

По думите му това е национален подвиг, който обединява гражданското общество, православната църква и антифашистки сили за запазването на живота на близо 50 000 българи от еврейски произход.

Той припомни, че на 10 януари 1973 г. Димитър Пешев е удостоен със званието „Праведник на света".

„Трябва да помним, да разказваме и предаваме на поколенията повелята, че всеки българин, по всяко време, трябва да може и да се чувства важен и защитен от българската държавата", каза Калоян Паргов.

