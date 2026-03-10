Росица Матева: По предложение на Външно ще решим къде да има секции в чужбина

Докато не приключи подаването на заявленията, няма как да вземем решение къде и колко секции ще бъдат открити в чужбина. Предложенията за това се правят от външно министерство, по предложение на дипломатическите и консулските представителства.

Това каза говорителката на ЦИК Росица Матева, след като в електронното министерство бяха изтеглени номерата за удостоверяване на машините за гласуване.

"Българите извън страната следва да направят своите предложения до тях и до МВнР. След като свърши подаването на заявленията, по предложение на външния министър Надежда Нейнски ще бъде взето решение къде да бъдат открити онези 20 секции, определени от законодателя за страните извън Европейския съюз", каза още говорителката на ЦИК.

Тя обясни, че това ще става според броя на подадените заявления, броя на гласувалите избиратели на предходни избори и според разположението на българските общности в съответните държави.

"ЦИК, откакто има машинно гласуване, винаги полага максимално усилия, за да бъде гарантиран вота на избирателите с машини. Така ще бъде и сега", увери Матева.

Тя обясни, че като приключи процедурата по удостоверяване на съответствието на машините и изходния им код, ще се направи доверено изграждане на кода. Кодът се заключва с парола от ЦИК и се предоставя за инсталиране.

Матева припомни, че решението да няма машинно гласуване на първи тур на местните избори е било заради доклад на ДАНС, който предоставил "обезпокоителни данни, че зам.-министър в сградата на електронното министерство е повторил процедурата по доверено изграждане на изходния код".

"Имаше опасения ако се използва този софтуер за инсталиране на машините, да има гласуване с неудостоверен от институциите и ЦИК софтуер. Това няма общо със сигурността на машините, а със сигурността на действията на администрацията", допълни говорителката на ЦИК.

"Опитите да се разруши доверието, не само в машинното гласуване, а и в изборния процес, не престават. Отговорността да градим доверие в процеса е към всички, не само към органите, заети с това", коментира още Матева.