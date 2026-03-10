Пенсионирани военни от Украйна арестувани у нас за шпионаж, хванали ги със специална техника до обект на армията

Олексий Тимофеев и Роман Зозуля имат документи за инвалидност, след уволнението си заминали за Испания

Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас. Това стана ясно в Софийския градски съд, който отложи заседанието по мерките им за неотклонение. 41-годишният Олексий Тимофеев и 32-годишният Роман Зозуля са задържани на 12 януари, но за случая не е съобщавано. Нито адвокатите им, нито прокуратурата коментираха подробности заради секретната информация, която има по разследването, както и заради усложнената международна обстановка.

Неофициално се знае, че са обвинени за шпионаж в полза на родината си. Службите са ги хванали със специална апаратура до един от военните обекти у нас. Това е първият случай, в който украинци са обвинени за шпионаж в последните години. В миналото имаше случаи на българи и руснаци, които бяха арестувани и обвинени за шпионство в полза на Москва, но още никой от тях не е предаден на съд.

Тимофеев и Зозуля са в ареста вече 2 месеца с решения на две съдебни инстанции. И двамата са служили в армията на Украйна, но от септември 2025 г. живеят в Испания, разказаха Тимофеев и Зозуля, докато им снемаха самоличността и местоживеенето. Не стана ясно кога и защо са пристигнали в България. Тимофеев посочи, че в Испания има документ с пръстов отпечатък, който му давал право да си търси работа.

Олексий Тимофеев е от Запорожие. Има няколко висши образования - архитектура, мениджмънт и икономическа сигурност. До нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г. е бил директор в строителна фирма в родината си. След това е мобилизиран в армията. Служил в отдел, който отговаря за безпилотните военни системи, т.е. отговарял е за дроновете, с които Украйна атакува Русия. На 2 април м.г. комисия го признала за инвалид и от 28 юли е напуснал армията. Получава пенсия.

Подобно е положението и с по-младия обвиняем Роман Зозуля. Той е бил десантчик в армията на Украйна, но по време на бой е ранен и още носи шрапнела в главата си, посочиха адвокатите му, които поискаха медицинска експертиза и за двамата. И той получава пенсия. Олексий заминал за Испания на 15 септември 2025 г., а 10 дни след него и Роман. Там Роман работил като купувал и продавал по Интернет части за телевизори, радио и друга техника. Съпругата му е починала едва на 24 г. при руски обстрел. От нея има малко дете.

Съпругата на Олексий Тимофеев е изпратила на българския му адвокат личностна характеристика, изготвена от отдела в армията, в който е служил. Военните пишат,, че е добър, морален и съвестен човек. Адвокатът на Роман Зозуля го е посещавал в ареста няколко пъти. Там клиентът му припадал, постоянон му ставало лошо и повръщал. На 17 март Софийският градски отново ще заседава по мерките за неотклонение на мистериознише шпиони, но вероятно делото ще е при закрити врата, както поискаха прокуратурата и защитата на обвиняемите.