Земеделската гимназия в Сандански стана по-модерна с 10 млн. лв., а такса смет скочи два пъти

Тони Маскръчка

ЗГ "Кл. Тимирязев" в Сандански.

Близо два пъти е скочила такса смет на Земеделската гимназия "Кл. Тимирязев" в Сандански за тази година, алармира директорът Емил Терзийски. За 2025 г. сумата е била 48 хил. лв., а за тази година е 44 898.45 евро или 87 813.74 лв. "И защо??? Защото сме инвестирали над 10 000 000 лв. за изграждане и подобряване на материалната ни база! Излиза, че колкото повече надграждаш, толкова повече плащаш! Това, че дворовете ни са отворени и се ползват не само от нашите ученици, няма никакво значение. Ама боклукът се събира от нашите чистачки.
Това, че сме единственото училище в страната с вендинг машина за обратно изкупуване на пластмасови бутилки, няма никакво значение! Това, че в общежитието учениците не пребивават в почивните дни и през ваканциите, няма значение! Важното е данъчната оценка!", коментирал е директорът в личния си профил във фейсбук.

Той призовава депутатите и общинските съветници да променят закони и наредби, защото таксата смет не касае само училищата, а и други институции, фирми и гражданите.

