Трима от арестуваните сводници в Банско остават в ареста, жена е с парична гаранция

Трима от арестуваните сводници при акция на ГДБОП в Банско остават в ареста, а жена е с парична гаранция. Четиримата са обвинени в участие в организирана престъпна група за рекет, изнудване и проституция в бар в курортния град.

Окръжният съд в Благоевград под председателството на Красимир Аршинков определи постоянна мрка за неотклонение "задържане под стража" за Лъчезар Атанасов от Банско, Йордан Пълев от Благоевград и Светослав Кирилов от Добринище, като определението може да се обжалва пред Апелативния съд в София.

Арестуваната Илиана Тодорова бе освободена под гаранция от 5000 евро, които трябва да заплати в 5-дневен срок, за да се грижи за детето си. Тя е събирала и отчитала парите от предоставяните сексуални услуги.

Две организирани престъпни групи, занимавали се с рекет, насилие и експлоатация на жени и момичета, бяха неутрализирани при мащабна специализирана операция на ГДБОП, проведена в нощта на 7 срещу 8 март на територията на Банско. Клубовете се намират на емблематичната улица „Пирин".

Задържани са общо 10 души, а при обиските са иззети вещи, документи, списъци и над 100 000 евро в брой. Акция на ГДБОП в нощен клуб в Банско.

Акцията е осъществена по две досъдебни производства под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград и Окръжна прокуратура – Шумен.

В рамките на първата операция са арестувани седем членове на група, която чрез насилие, заплахи и отвличания е принуждавала жени да извършват сексуални услуги срещу заплащане в стриптийз клуб, контролиран от едно от задържаните лица. Жертвите били заставяни да плащат „такса спокойствие" от 50 лева на ден.

Втората група, състояща се от трима мъже, е действала в Банско и Шумен. Те са набирали и експлоатирали момичета за развратни действия с користна цел, като ги принуждавали да работят в нощни заведения в Слънчев бряг и Банско по време на туристическите сезони.

По досъдебното производство под надзора на Окръжна прокуратура – Шумен задържаните са обвинени.

В хода на разследването са извършени обиски на лица, претърсени са два автомобила и девет адреса – нощни заведения и частни имоти. В публични клубове са открити момичета, използвани за развратни действия и принудителен труд.

Иззети са тефтери с водено счетоводство на жени, предлагащи сексуални услуги, значителни парични суми, злато, мобилни телефони, палки, ножове и други вещи, свързани с престъпната дейност.