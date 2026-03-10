Министър Шарков: Ще направим всичко българите да дадат гласа си на честни и прозрачни избори

Когато приех предложението на служебния министър Андрей Гюров да стане министър на електронното, го уверих, че ще назначите всичко по силите си българите да получите възможност да дадат своя глас в едни честни и прозрачни избори.

Това заяви министърът на електронното управление Георги Шарков по време на събитието, в което бяха изтеглени по случаен принцип серийните номера на машините за гласуване, които предстои да преминат удостоверяване за предстоящия вот.

„ Искрено вярвам, че машинното гласуване увеличава сигурността и прозрачността на вота, а благодарение на видеонаблюдението се установяват нарушения, които иначе биха убегнали на органите ", каза Георги Шарков. Министърът уверява, че Министерството на електронното управление ще осигури максимална публичност на всички етапи от подготовката на изборите, за които отговарят.

На случаен принцип бяха изтеглени номера на десет от общо 11 528 машини , споменати от ЦИК . С това се поставя началото на процедурата по удостоверяване на устроиствата за гласуване, при която ще се провери дали отговарят на всички технически и законови изисквания на Изборния кодекс.

Проверката ще бъде извършена от експертите на Министерството на електронното управление съвместно с представители на Българския институт по стандартизация и Българския институт по метрология, както и с участието на външните специалисти. Целият процес ще бъде проведен професионално и при пълна прозрачност.

„ Министерството на електронното управление отговаря за техническата част на изборния процес – удостоверяване на машините, подготовката на софтуера, както и осигуряването на системата за видеонаблюдение и видеозаснемане при преброяването на бюлетините в края на изборния ден ", допълва Георги Шарков.

Министърът подчертава, че подготовката на изборите изисква координирани усилия между различните държави, сред които ЦИК , МВР , МВнР , МРРБ , както и областните и общинските администрации.

В отговор на журналистически въпрос за киберсигурността по време на изборния процес Георги Шарков подчертава, че неслучайно е министърът на електронното управление и неслучайно премиерът Андрей Гюров го е поканил .

„ Не само този, но и всички, които ме познават , са убедени в моя професионализъм. Можете да бъдете сигурни, че съм напълно наясно с процедурата, възможностите и архитектурата на машините за гласуване. Всеки един изчислителен процес има контроли и на входа, и на изхода. И всяко нещо може да бъде проверено поне от два източника," подчертава министърът.

Той призова гражданите да участват активно в изборите, като изтъкна, че доверието в демократичния процес се изгражда не само чрез работата на държавата, но и чрез масовото участие на избирателите.