5 години затвор за наркопласьор от Добрич, ухапал полицай при съпротива за арест

За 5 години ще бъде лишен от свобода мъж, подсъдим за държане с цел разпространение и за разпространение на високорисково наркотично вещество в Добрич. Деянието е в условията на опасен рецидив и на продължавано престъпление. Извършителят трябва да заплати и глоба в размер на 20 хиляди лв.

Това реши Апелативен съд – Варна, след като извърши въззивна проверка на присъда на Окръжния съд в Добрич по отношение на 26-годишен мъж. Т. Маринов е бил признат за виновен от първата инстанция и за нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител. Подсъдимият е осъждан и преди за престъпления, свързани с наркотици.

17-годишен младеж си купувал от подсъдимия марихуана. На 14 август 2024 г. посетил дома му и се снабдил с 0.67 гр. По същото време във входа на сградата се намирали двама полицейски служители, които изпълнявали служебните си задължения по противодействие на престъпността. Те наблюдавали дома на подсъдимия, тъй като в МВР имало оперативна информация, че Маринов разпространява забранени вещества. След като видял органите на реда, подсъдимият опитал да глътне част от марихуаната, която носел. При опита да му бъдат поставени белезници, той оказал съпротива, опитал да удари единия полицай и го захапал силно в областта на глезена. При претърсването на жилището му били открити електронна везна и вещи, свързани с дозиране и разпределение на наркотици. Иззетите вещества били установени като 3,92 гр. марихуана и 0,11 грама смес от тютюн и коноп.

Първоинстанционната присъда бе обжалвана от защитата. Адвокатът акцентира на малкото количество и ниската цена на наркотика, и поиска наказание под минималното. Прокурорът счита санкцията за правилна, тъй като се касае за трайно установени престъпни навици.

В анализа на доказателствената съвкупност, Апелативният съд извлече целта на държането на наркотичните вещества – за разпространение - от разпространената на свидетеля марихуана, от намерените в дома на дееца везна, контейнери с множество самозалепващи се пликчета и от разпределението в дози на марихуаната у Маринов при излизането му. По второто обвинение е доказано, че подсъдимият е причинил лека телесна повреда на полицейския служител. Макар да намери първоинстанционната присъда за законосъобразна, въззивната инстанция прие наложеното наказание за занижено. Т. Маринов се отличава с престъпна упоритост към този вид противоправни прояви. Осъждан е за идентични престъпления, включително с ефективна изолация, но тя не е дала резултат. „Подсъдимият не дава никакъв убедителен сигнал за реформиране на правното си съзнание към спазване на законите в страната", посочва съдебното решение. Ниската стойност и количества на веществата не могат да смекчат степента на обществена опасност на престъплението. При липсата на прокурорски протест обаче горната инстанция не разполага с процесуален способ да увеличи наказанието. Съдебният акт на Окръжен съд – Добрич, бе изменен единствено в частта, с която електронна везна е била отнета в полза на държавата. Решението на Апелативен съд – Варна подлежи на касационна проверка от ВКС.