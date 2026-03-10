ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Янкулов: Напълно неясно е защо, след като...

Андрей Гюров: До края на седмицата ще имаме мерки за горивата

2904
Андрей Гюров и Еманюел Макрон СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
  • Търсят се варианти как да се защитят най-уязвимите, но и те да са част от удължителния бюджет
  • Ще удвоим капацитета на ядрената енергия. Това е бъдещето на Европа

Ядрената енергия ще бъде много важен фактор за бъдещето на Европа. България е една то държавите в Европа, която повече от половин век използва по сигурен начин ядрена енергия и ние ще удвоим капацитета на ядрената енергия до 2035-2037 г.  Това каза служебният премиер Андрей Гюров от Париж, където  по покана на френския президент Еманюел Макрон участва в среща на лидерите относно европейския подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа.

Първата тема беше как да се финансират тези големи инфраструктурни обекти от малки държави. Втората тема бе свързаността на електрическата мрежа, за да няма толкова големи разлики в цените в различни части на Европа. Третото нещо, което обсъждахме бяха регулациите на европейско ниво, обясни ще Гюров. 

 С председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пък е говорил за плана за възстановяване и устойчивост. През следващите дни двамата ще проведат и телефонен разговор, за да обсъдят детайлите по темата и подготовката за Съвета следващата седмица. 

Гюров е благодарил на гръцкия си колега за бързата им реакция. 

До края на седмицата ще обявим мерките, които сме предприели относно горивата. Обсъждаме всички варианти, така че най-уязвимите хора да бъдат защитени и в същото време това да бъде управлявано през удължителния бюджет, обясни Гюров. 

