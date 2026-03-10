Червеногушите гъски се завърнаха у нас след години отсъствие

„За първи път тази зима от около 5-6 години насам при среднозимното преброяване на водолюбивите птици, което проведе от 15 до 18 януари, в страната се появиха червеногуши гъски. Около 140 бяха птиците в района на Дуранкулашкото езеро.Впоследствие са достигнали до 230, по данни на колеги. Този емблематичен вид през последното десетилетие все по-рядко достига България заради по-топлите зими, а по-рано идваха хиляди птици. От 2017 г. числеността им започна да намалява. Те, заради промените в климата, оставаха по на север в миграционния си път – в Румъния, Украйна, Южна Русия", зяви Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/, координатор на преброяването за региона Варна – Добрич.

„Най-многобройни традиционно остават зеленоглавата патица, белочелата водна кокошка и големият корморан. Сециалистите отчетоха и интензивно движение на птици по Черноморското крайбрежие, става дума за птици в полет", добави той.

„През зимата има у нас има най-често различни видове патици, в морето – различни видове гмурци, кормарани, чайки. На национално ниво са установени около 330 000 вида водолюбиви птици, което е повече в сравнение с последните пет години. Наблюдавани са 99 вида в близо 300 водоема", каза още Илиев..

„Данните от тази година показват увеличение на водолюбивите птици, като числеността за региона Варна – Добрич е около 58 000 индивида. Това е най-високата численост. Преди тази година преброяваните птици са около 20 000 – 40 000. Сега са значително повече. По-разнообразен е и видовият състав.Установени са 74 вида, при обичайни около 60 в предходни години. Предполагам, че една от причините е много студеното време през дните на преброяването", обясни Илиев.

Според мнението на експерта, ключови езера като Шабленското и Дуранкулашкото са силно променени през последните десетилетия – наблюдава се затлачване, намалено съдържание на кислород, които влошават екологичното им състояние. Във вътрешността на региона редица микроязовири са с критично ниски водни нива или напълно пресъхнали, или са обраснали с растителност.

Традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици тази година се проведе между 15 и 18 януари. То се осъществи едновременно в почти всички европейски държави, както и в части от Близкия изток и Северна Африка, с цел да се установят численостите на птиците в най-студения период на годината. В Североизточна България преброяването обхвана региона на Варна и Добрич, както и Черноморското крайбрежие от границата с Румъния до нос Емине. В преброяването се включиха около 30 доброволци на БДЗП, разпределени в екипи с предварително утвърдени маршрути и опит в теренната работа, добави Илиев.