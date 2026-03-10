ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Янкулов: Напълно неясно е защо, след като...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22443472 www.24chasa.bg

Станислав Анастасов: Машините на "Смартматик" се използват за компрометиране на изборите

4428
Хамид Хамид, Йордан Цонев и Станислав Атанасов от ДПС Снимка: Юлиян Савчев

Искам да благодаря на министъра и предварително да се извиня на всички онези служители, които съвестно си вършат работата. Така Станислав Анастасов се обърна към служебния министър на електронното управление и екипа му по време на публичното теглене на номерата на машините за гласуване на парламентарните избори на 19 април.

За съжаление, колеги, този процес няма нищо с процеса, по който машините на "Смартматик" се използват за манипулиране на изборите. На съвсем друг етап се случва това и ние от ДПС-НОВО НАЧАЛО ще го разкрием преди изборите, каза Анастасов.

Това, което трябва да знаете е, че Цицелков, Стоил Цицeлков е неформален съветник на "Смартматик". Той представя и продава техните машини, включително пред нас го е правил. В момента, за съжаление, господин Министър, Вие сте част от сценария "избори с наше МВР" и "наши машини" и "Ала-бала" с машините!, разкри Станислав Анастасов.

Но, трябва да знаете, че ние няма да допуснем това! Ще извадим цялата информация как го правите малко преди изборите! Ще сезираме европейските ни партньори, както и всички организации, които наблюдават избори.

Както и да се усмихвате - знайте, че истината ще излезе наяве!, предупреди Анастасов.

Хамид Хамид, Йордан Цонев и Станислав Атанасов от ДПС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание