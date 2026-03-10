Нейнски: Над 2600 българи са евакуирани от региона на Близкия изток

Над 2600 българи са евакуирани от региона на Близкия изток, каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски на пресконференция в МВнР във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепата на българските граждани, намиращи се в региона.

Проведени са над 15 000 телефонни разговора и са обработени над 6500 имейла, повече от 100 служители на външното ни министерство и задграничните представителства работиха на 24-часов режим, заяви министър Нейнски, цитирана от БТА.

По-рано днес тя съобщи, че десет български граждани са изведени сухопътно от Катар и Кувейт тази нощ.

САЩ започнаха съвместна офанзива с Израел срещу Иран на 28 февруари. Ответните действия на Техеран включваха атаки срещу израелска територия и американски военни бази в страни от Персийския залив. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че войната с Иран е започнала, защото Техеран е започнал работа по нов обект за разработване на материали за създаване на ядрено оръжие, предаде Асошиейтед прес. Той посочи, че новият обект е трябвало да замени местата, бомбардирани миналата година от САЩ.