Заместник областният управител на Шумен Диян Димитров е освободен от длъжност

Диян Димитров КАДЪР: Ютуб/ ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН

Заместник областният управител на Шумен Диян Димитров е освободен от длъжност със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. 

Диян Димитров бе назначен за заместник областен управител на Шумен в началото на юли 2024 г. 

Подготовката и провеждането на честни и прозрачни избори е основна цел за мен, каза новият областен управител на Шумен Марин Маринов пред репортер на БТА. Той бе назначен с решение на Министерския съвет от 23 февруари и замени на поста областен управител на Шумен Катя Иванова. 

Подготовката и провеждането на честни избори ще е приоритет в работата ми, каза новият областен управител на Шумен Марин Маринов и на 24 февруари, след като официално встъпи в длъжност и прие поста от предшественика си Катя Иванова, която му връчи и печата на областната администрация. 

