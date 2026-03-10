Йордан Върбанов става генерален директор на НКЖИ до провеждане на конкурс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов прие депозираната оставка на генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) Александър Вецков, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

От ведомството посочват, че със заповед на министъра от днес той е освободен от длъжността генерален директор и член на Управителния съвет на дружеството.

Оттам допълват, че със същата заповед за генерален директор е назначен настоящият член на УС Йордан Върбанов, като той поема поста до провеждането на конкурсна процедура.

Като представител на държавата в УС до провеждането на конкурс е назначен Стойо Тодоров, а промените влизат в сила от днес, уточниха от пресцентъра.