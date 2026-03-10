До ОАЕ били осъществени 6 полета, организирани от правителството, и 5 на частни компании

До Обединените арабски емирства (ОАЕ) бяха осъществени общо шест полета, организирани от правителството, и пет полета на частни компании. Това съобщи Ирена Димитрова, директор на дирекция „Ситуационен център“ в Министерството на външните работи (МВнР), по време на брифинг на Кризисния щаб на Министерството във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепа на българските граждани, намиращи се в региона.

Кризисният щаб беше в постоянна координация с кабинета на премиера, заяви Димитрова и благодари на всички институции за работата и координацията. И в момента продължаваме да сме в координация за евакуационния полет, който пристига от Рияд, столицата на Саудитска Арабия, със 170 пътници на борда, каза Димитрова, цитирана от БТА.

Над 2600 български граждани бяха евакуирани от района на Близкия изток, като от Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудитска Арабия, освен тези 170 души, които вече очакваме да кацнат в България, имаме още 50 души, които успяхме да качим на различни полети, информира Ирена Димитрова. От Оман са евакуирани общо 120 души, от Йордания – 130, от Ирак – 20, от Израел – 18 души, които са прекарани по сухопътен маршрут. Числото се мени постоянно, уточни Ирена Димитрова.

Още през януари Ситуационният център направи пълна актуализация на всички планове за евакуация на българските мисии. Имаме 97 актуализирани плана, които включват напълно подробно разписани схеми за частична и пълна евакуация за екипите на мисиите ни. Така че този процес приключи в началото на февруари. Благодарение на него, имаме готовност да реагираме напълно адекватно и своевременно в момента, в който постъпи искане и необходимост по преценка на ръководството на Министерството, отбеляза тя. В момента няма необходимост от изпращане на полети от правителството за евакуиране на големи групи от български граждани от Дубай и региона, уточни още Димитрова.