Условни присъди за трима непалци, опитали да незаконно да напуснат страната ни

Трима гражданин на Непал се признаха за виновни пред Районен съд – Кюстендил в това, че на 8 март 2026 г., в землището но село Гюешево, обл.Кюстендил, на около 300 метра северно от 96-а гранична пирамида и на около 800 метра северно от 95-а гранична пирамида, обозначаващи линията на държавната граница с Република Северна Македония, са направили опит да излязат през границата на страната ни за Република Северна Македония.

Съдът одобри споразуменията по три дела постигнати между Районна прокуратура – Кюстендил и защитата на обвиняемите, като им наложи наказания „лишаване от свобода" за срок от по 3 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от по 3 години.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.