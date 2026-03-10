Общински съветник от "Спаси София": Терзиев никога не се е качвал в градския транспорт, всеки ден идва с поршето на работа

Общинският съветник от "Спаси София" Андрей Зографски обвини кмета на столицата Васил Терзиев в лицемерие след неговите твърдения, че отлагането на доклада за транспортната мрежа поставя под риск 141 млн. евро европейско финансиране за електротранспорт.

"Лицемерно е да говори човек, който никога не се качвал в градския транспорт. Аз всеки ден го ползвам. Всеки ден виждам Терзиев с Поршето, как паркира пред общината.", заяви Зографски пред БНР.

В ефира на националното радио Зографски, който е зам.-председател на Постоянната комисия по градски транспорт и пътна безопасност в СОС, обяви, че докладът на кмета "лъже и манипулира":

"Преди 2 години ние в СОС, по инициатива на "Спаси София", внесохме доклад за 1 млн. лв. за модернизация на градския транспорт за 500 нови превозни средства. И името на Терзиев е в доклада. Истината е, че 2 години след приемането с 50 и няколко гласа, което рядкост в този силно фрагментиран СОС, му бе осигурена цялата политическа подкрепа. Досега не е направено нищо по закупуването на превозни средства. Той и екипът са осигурили са 0 средства. (...) Преди 6 месеца СОС с огромно мнозинство гласувахме и му бе възложено да намери 400 млн. лв. заем, да преговаря с банките".

На обвинението на кмета Васил Терзиев, че има умишлен саботаж да се кандидатства за над 141 млн. евро ОПОС, за да инвестира в градския транспорт на столицата, Зографски каза, че докладът е квазипредизборен:

"Докладът изобщо не е за това, той е квазипредизборен в посока "ще ви купя тролейбус, но не сега, а след 3 години. Предвиждат се промяна и увеличение на около 30 линии на градския транспорт без това да е обсъждано от съветниците и граждани".

Според Зографски не е направено нищо, за да се получат нов превозни средства, а докладът е предизборен.