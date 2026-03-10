Ето кои са новите зам. областни управители на Бургас

Адвокат Димитър Вълчев и проф. Татяна Коцева са новите зам. областни управителина Бургас, назначени със заповед на служебния премиер Андрей Гюров. Двамата бяха прредстави днес от губернатора Димитър Гюлев.

Проф. Татяна Коцева е преподавател в Бургаски свободен университет. Утвърден социолог и демограф с дългогодишна академична и изследователска кариера. Към настоящия момент е професор в Института за изследване на населението и човека към БАН. Проф. Коцева има богат опит и като изследовател и експерт по национални и международни проекти. Научните интереси на проф. Коцева са свързани със социология на семейството, семейната политика, бездетството и юношеско здраве.

Адвокат Димитър Вълчев практикува главно в сферата на наказателното право и изпълнителния процес. В своята работа адвокат Вълчев развива дейност и в областта на човешките права, имотните сделки и претендирането на застрахователни обезщетения, като обслужва клиенти от страната и чужбина. Адвокат Димитър Вълчев е възпитаник на Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев" – гр. Бургас, където завършва с отличие. Продължава образованието си в Юридическия факултет към БСУ, специалност „Право". През лятото на 2025 г. става инициатор на гражданската инициатива „Закръглям Надолу", обединяваща бизнеси от цялата страна, с фокус върху справедливо превалутиране на цените при приемане на еврото като национална валута, в полза на клиента.

Според областния управител ресорите им ще бъдат определени в най-скоро време.